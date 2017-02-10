Hasan DÖNMEZ- Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçeceği güzergahta kaldırım üzerinde duran poşet Cumhurbaşkanlığı koruma ekibine bağlı bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Poşetin içinden çöp çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın toplu açılış töreninde konuşacağı Hükümet Meydanı'na giden güzergahta bir poşet, bomba endişesine neden oldu. Büyükbölcek Mahallesi Büyükbölcek Caddesi'nde çöp konteynerin yanındaki poşette bomba olabileceği şüphesi üzerine polis çevrede önlem aldı. Ardından poşet, Cumhurbaşkanlığı koruma ekibine bağlı bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Poşette çöp olduğu ortaya çıktı.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkan'nın geçiş güzergahında şüpheli paket paniği
Hasan DÖNMEZ- Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçeceği güzergahta kaldırım üzerinde duran poşet Cumhurbaşkanlığı koruma ekibine bağlı bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Poşetin...
10 Şubat 2017 Cuma 15:42
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