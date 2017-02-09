(Görüntülü Haber) Çukurca'da bir PKK'lı 89 'Ecstacy' hapla yakalandı

ÇUKURCA/HAKKARİ, () - HAKKARİ’nin Çukurca İlçesi’nde polisin yaptığı yol kontrolunde Serbest Babat adlı bir PKK'lı 89 'Ecstacy' hapla yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan PKK'lının 'Ecstacy' hapları eylem hazırlığındaki örgüt mensuplarına götüreceği kaydedildi. Terör örgütü PKK'ya karşı yapılan operasyon ve çalışmalar devam ederken, yol kontrolleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca İlçesi girişinde yapılan yol kontrollerinde ise PKK'lı terörist Serbest Babat'ın yakalandığı belirtildi. PKK'lı Babat'ın yapılan üst aramasında da 89 'Ecstacy' hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan hapların Öcalan'ın yakalanışının yıldönümü olan 15 Şubat'ta eylem yapacak olan teröristlere götürüleceğinin değerlendirildiği kaydedildi. Bu arada, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınan Babat, çıkarıldığı Çukurca Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, verdiği ifadesınde ise daha önce bulunduğu Yüksekova ilçesinde tanıştığı bir HDP yöneticisi tarafından örgütün kırsal alanına götürüldüğünü belirtti. Tutuklanan PKK'lının burada eğitim aldığını, yine aynı kişi tarafından eğitimi sonrası alınarak şehir faaliyetleri için görevlendirildiğini, eylem için de silah temini etme hazırlığındayken yakalandığını söylediği belirtildi.