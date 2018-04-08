(Görüntülü Haber) Cudi'de teröristlere ait erzak deposu bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Şırnak Cudi'de sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlere ait olduğu bir erzak deposu tespit edildiği ve deponun içinde çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

08 Nisan 2018 Pazar 10:52