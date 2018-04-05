TSK, OPERASYON BÖLGESİNDEN GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAF PAYLAŞTI Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin bugün gerçekleştirdiği ve 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu' devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabından operasyon bölgesinden görüntü ve fotoğraflar paylaştı. "Cudi'de komandolarımızın girdiği terörist inlerinden bir tanesi" notuyla paylaşılan görüntülerde, teröristlerin kullandığı mağaralar yer aldı.
(Görüntülü Haber) Cudi Dağı'nda PKK'ya hava destekli operasyon: 4 terörist öldürüldü (2)
TSK, OPERASYON BÖLGESİNDEN GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAF PAYLAŞTI Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin bugün gerçekleştirdiği ve 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu'...
05 Nisan 2018 Perşembe 17:39
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