Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

(Görüntülü Haber) Çorum’da polis 'Dur' ihtarına uymayan genci kolundan vurdu

ÇORUM’da kontroller sırasında 'Dur' ihtarına uymadığı iddia edilen otomobilde bulunan iki kişiden birisi yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından kolundan vurularak yakalandı. Dün gece yarısı yapılan yol uygulamasında polisin,...

ÇORUM’da kontroller sırasında 'Dur' ihtarına uymadığı iddia edilen otomobilde bulunan iki kişiden birisi yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından kolundan vurularak yakalandı. Dün gece yarısı yapılan yol uygulamasında polisin, 'dur' ihtarına uymadığı öne sürülen içerisinde iki kişinin bulunduğu beyaz renkli 19 LF 161 plakalı araç, güvenlik güçleri tarafından takibe alındı. Ara sokaklara giren aracı kovalayan polis ekipleri otomobili, Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak'ta sıkıştırdı. Burada da polisten kurtulan iki kişi otomobille Sakarya 4. Sokağa girdi. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan H.Y (17) ve İbrahim T. (19), polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtığı sırada polis havaya iki el ateş etti. Ekipler tarafından yakalanan şüphelilerden H.Y., bir polis memuruna saldırıp kaçmaya çalıştığı iddia edildi. Bu sırada polislerden birisi, kaçan şüpheliye ateş açtı. Açılan ateş sonucu H.Y., sağ koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralanan H.Y.’ye ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 ekibi yaptı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.H.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu belirtildi. Gözaltına alınan sürücü İbrahim T. ise emniyete götürüldü. Araç ise polis ekiplerince yapılan aramanın ardından otoparka çekildi.Bu arada şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort bayan escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan