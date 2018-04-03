(Görüntülü Haber) Çorum’da fabrikada yangın
ÇORUM'da yumurta kolisi üreten fabrikada çıkan yangın, çok sayıda ekibin çalışmasıyla söndürüldü. Yumurta kolisi üretimi yapılan bir fabrikada sabaha doğru yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı....
03 Nisan 2018 Salı 13:01
ÇORUM'da yumurta kolisi üreten fabrikada çıkan yangın, çok sayıda ekibin çalışmasıyla söndürüldü. Yumurta kolisi üretimi yapılan bir fabrikada sabaha doğru yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Gece vardiyasında çalışan işçiler durumu itfaiye ekiplerine birdirerek yardım istedi. Alevlere Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ait sulama araçları ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye araçları müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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