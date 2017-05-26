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(Görüntülü Haber) Çorum’da 49 kaçak göçmen yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde 41’i Afgan, 8’i Pakistan uyruklu 49 kaçak göçmen yakaladı. Çorum çevre yolu üzerinden Ankara yönüne giden bir otobüs firmasına...

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde 41’i Afgan, 8’i Pakistan uyruklu 49 kaçak göçmen yakaladı. Çorum çevre yolu üzerinden Ankara yönüne giden bir otobüs firmasına ait 34 FA 0543 plakalı yolcu otobüsü, gelen bir ihbar üzerine jandarma kontrol noktasında durduruldu. Otobüste, aralarında çocukların da olduğu 41’i Afgan, 8’i Pakistan uyruklu 49 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 49 kişi, polis ekiplerine teslim edilirken, sorgularının yapılması için Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada bir tercüman yardımıyla polise bilgiler veren kaçak göçmenler, İran üzerinden Türkiye’ye giriş yaptıklarını, Ankara’ya gitmek istediklerini söyledi. Yakalanan 49 kişinin pasaportsuz oldukları belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, göçmenler, Göç İdaresi'ne teslim edildi. Otobüsün sürücüsü ile muavin gözaltına alındı.

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