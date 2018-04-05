Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'da, 'FETÖ/PDY'nin mütevelli heyeti'ne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski komiser yardımcısı ve öğretmenin de bulunduğu 3’ü kadın 4 kişi tutuklandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı M.B. isimli kadın, eski kadın öğretmen M.K. ile N.E. ve H.D.’nin, örgütün 'mütevelli heyeti' üyesi olduğu tespit edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u da kullandığı belirlenen 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(Görüntülü Haber) Çorum'daki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'da, 'FETÖ/PDY'nin mütevelli heyeti'ne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski komiser yardımcısı ve öğretmenin de bulunduğu 3’ü kadın 4 kişi tutuklandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...
05 Nisan 2018 Perşembe 14:21
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