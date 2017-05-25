(Görüntülü Haber) Çorum'da restoranda popmalı dehşeti; Kardeş öldü, ağabey yaralandı

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, () - ÇORUM'da bir restoranda çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 28 yaşındaki Adem Çetin öldü, ağabeyi 38 yaşındaki Ahmet Çetin yaralandı. Şüpheli olayın ardından kaçtı. Olay, dün gece Çorum'un Kale Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki Yöresel El Sanatları Lokali restoranında meydana geldi. 35 yaşındaki Sezgin S. ile Adem Çetin ve ağabeyi Ahmet Çetin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sezgin S., iddiaya göre yanında bulunan pompalı tüfekle restoranın içinde Çetin kardeşlerin üzerine ateş açtı. Şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tüfekle vurulan Adem Çetin'in öldüğünü belirledi. Bacağından yaralanan Ahmet Çetin ise, ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, restoran içerisinde ve önünde delil topladı. Restoranda çalışan bazı kişiler de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Ölen Adem Çetin'in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.