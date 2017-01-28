(Görüntülü Haber) Çorum'da polisten kaçan 4 kişi Erbaa'da yakalandı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - ÇORUM'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki biri kadın 4 kişi, Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde güvenlik güçlerinin takibi sonucu yakalandı. Çalıntı otomobildeki 4 kişiden birinin cezaevi firarisi olduğu ve hepsinin haklarında suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Çorum'da uygulama noktasında durmayan T.K. yönetimindeki 34 DF 4865 plakalı otomobil Amasya'nın Taşova ilçesinde de polisten kaçarak Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğru ilerledi. İzlerini kaybettirmek karayolu yerine köy yolunu kullanan kişilerin otomobili Erbaa'ya yaklaşırken polis ve jandarma ilçenin girişinde pusu kurdu. Polis ve jandarmayı gören sürücü T.K., otomobil ile Karayaka Beldesi yoluna saptı. Başlayan kovalamacada yakalanacaklarını anlayan 4 kişi aracı terk edip yaya kaçmaya başladı. Polis havaya ateş açarken, ayrı yönlere kaçan 4 kişi jandarmalar tarafından yakalandı. Otomobilin sürücüsü T.K. ile birlikte M.M.U., B.K. ve M.D.'nin hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu ve M.D.'nin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Çalıntı olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada bir tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Polis 4 şüpheliyle ilgili araştırmayı sürdürüyor.