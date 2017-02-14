Yusuf ÇINAR / ÇORUM, () - ÇORUM’da çıkan kavgada, 37 yaşındaki Nurullah Erdem tüfekle vurularak öldürüldü. Polis yaşları 17 olan 4 kişiyi gözaltına aldı. Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen olayda, Nurullah Erdem, daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen, tümlünün yaşları 17 olan K.Ö., S.E., G.P. ve E.A. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce iddiaya göre gençlerden biri tüfekle Erdem’e peşpeşe ateş etti. Nurullah Erdem, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla olay yerinde öldü. Polis, olay yerinde ve çevresinde yaptığı incelemede 8 boş kartuş buldu. Erdem'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Kaçan dört şüpheli ise kısa sürede gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Çorum'da parkta kavga: 1 ölü
Yusuf ÇINAR / ÇORUM, () - ÇORUM’da çıkan kavgada, 37 yaşındaki Nurullah Erdem tüfekle vurularak öldürüldü. Polis yaşları 17 olan 4 kişiyi gözaltına aldı. Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen olayda, Nurullah...
14 Şubat 2017 Salı 10:54
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