(Görüntülü Haber) Çorum'da kullanılmayan boş gecekondu alev alev yandı
ÇORUM'da kullanılmayan boş gecekondu çıkan yangınla küle döndü. Ulukavak Mahallesi Selimiye 1'inci Sokak'ta tek katlı terk edilmiş haldeki gecekonduda saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu...
07 Ocak 2018 Pazar 11:13
ÇORUM'da kullanılmayan boş gecekondu çıkan yangınla küle döndü. Ulukavak Mahallesi Selimiye 1'inci Sokak'ta tek katlı terk edilmiş haldeki gecekonduda saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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