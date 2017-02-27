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(Görüntülü Haber) Çorum'da ihaleye fesat operasyonunda 19 gözaltı

ÇORUM’da ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen aralarında icra katipleri, emlakçı ve galericilerin de bulunduğu suç şebekesine yönelik yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen...

ÇORUM’da ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen aralarında icra katipleri, emlakçı ve galericilerin de bulunduğu suç şebekesine yönelik yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, icra yoluyla satışı yapılan taşınır taşınmaz malların ihale sürecinde, bir kısım icra personelinin katılımı, harici anlaşma ve ihaleye girmek isteyen diğer vatandaşların da engellenmesi suretiyle, satışa çıkarılan malların değerinin altında satılmasının sağlanarak haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine 22 şüphelinin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bu örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde ihaleye fesat karıştırmak suçlarından toplam 22 şüpheliden 19’u polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden, İ.K, E.K., T.M., N.U, F.Y, A.D., A.L, E.E., H.B., H.B., E.Ç., M.U.C., N.K., H.A., T.K., M.G., İ.D., U.D., C.M. gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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