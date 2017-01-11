(Görüntülü Haber) Çorum'da FETÖ'den 9 kişi tutuklandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’un Kargı İlçesi'nde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine konuldu. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kargı İlçesi'nde FETÖ/PDY'ye finansman sağladıkları iddiasıyla polis ekipleri tarafından 10 gün önce gözaltına alınan 25 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Aralarında açığa alınan kamu görevlilerinin de bulunduğu S.D., S.G., R.Ç., O.İ., N.D., M.S., M.Ö., İ.E. ve F.F., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.