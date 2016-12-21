(Görüntülü Haber) Çorum'da FETÖ'den 21 öğretmen adliyeye sevk edildi
ÇORUM’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 öğretmen, adliyeye sevk edildi. Çorum’da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu 21 öğretmen,...
21 Aralık 2016 Çarşamba 19:13
ÇORUM’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 öğretmen, adliyeye sevk edildi. Çorum’da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu 21 öğretmen, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir süre önce gözaltına alındı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu akşam adliyeye sevk edildi.
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