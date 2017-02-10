(Görüntülü Haber) Çorum'da depo yangını korkuttu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'da bir ayakkabı mağazasının deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Merkez Çöplü Mahallesi Osmancık Caddesi'nde Mustafa Özgün'e ait ayakkabı mağazasının depo olarak kullanılan çatı kısmında, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Tedbir olarak sokağın elektriği kesildi. İtfaiyenin bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.