Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()-ÇORUM’da yürütülen DEAŞ operasyonu kapsamında, yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Çorum’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından bir hafta önce operasyon düzenlendi. Çorum’da ikamet eden Irak uyruklu 6 kişi, DEAŞ'la bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada terör örgütüne yönelik çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan Muawiye Sahib M., Daham Hazım K., Akııt Mohammed Y., Abdullathef Al M., Yaseen Abdullah H. ve Mohammad K. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Çorum'da DEAŞ operasyonunda 6 gözaltı
Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()-ÇORUM’da yürütülen DEAŞ operasyonu kapsamında, yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Çorum’da terör örgütü...
17 Şubat 2017 Cuma 12:42
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