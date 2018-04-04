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(Görüntülü Haber) Çorum'da 2 kızı alıkoyan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest

ÇORUM’da, Gülsen A. ve Sultan Nur D.'yi alıkoydukları iddiasıyla yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden cinsel istismar suçundan kaydı bulunan Mesut Karlıdağ, tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli...

ÇORUM’da, Gülsen A. ve Sultan Nur D.'yi alıkoydukları iddiasıyla yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden cinsel istismar suçundan kaydı bulunan Mesut Karlıdağ, tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da, bir hafta önce sabah saatlerinde evden çıkan Sultan Nur D. (15)  ve Gülsen A. (15) bir daha geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden aileleri polise başvurdu. Polis, iki kızı bulmak için il genelinde geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ekipleri Çorum'da kızların tutulduğu evi tespit ederek operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda kızlar kurtarılırken, Mesut Karlıdağ (28) ile Orhan K., (19)  gözaltına aldı. Kızlar ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüphelilerden haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Mesut Karlıdağ'ın tutuklanmasına karar verirken diğer şüpheli Orhan K.'yı ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 

ŞÜPHELİNİN ADLİ KONTROL ALMASINA AİLEDEN TEPKİ 

Şüpheli Orhan K.’nın adli kontrolle serbest bırakılmasına kızların aileleri tepki gösterdi. Sultan Nur D.'nin babası Şükrü D., "Nasıl olur anlamadım. Kızları bu kişiler bir hafta bir evde tutuyorlar ve mahkeme bu kişiyi serbest bırakıyor. Böyle bir şey olamaz. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Avukatım aracılığı ile yeniden bu kişinin de tutuklanması için mücadele vereceğim" dedi.

 

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