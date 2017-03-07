Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında yaşanan bıçakla kavgada ikisi de işitme engelli Akman G. ile Hüseyin A. yaralandı. Olay, Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bugün öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre Can Ç., alışveriş yaptığı mağazanın önünde daha önce aralarında husumet bulunan işitme engelli Akman G., ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Can Ç., iddiaya göre üzerindeki bıçağı çıkarıp Akman G.'yi karnından bıçakladı. Yaralı halde yakındaki bir mağazaya kaçan Akman G., burada kanlar içinde yere yığıldı. Olayı yerine gelen Akman G.'nin kendisi gibi işitme engelli Hüseyin A., olaya müdahale etmek istediği sırada, Can Ç.'nin bıçağın sapı ile vurması sonucu başından yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, Çan Ç. ile kavgaya karıştığını belirlediği babası Necati Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Çorlu'da bıçaklı kavgada 2 işitme engelli yaralandı
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında yaşanan bıçakla kavgada ikisi de işitme engelli Akman G. ile Hüseyin A. yaralandı. Olay, Çorlu'nun Omurtak...
07 Mart 2017 Salı 16:27
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