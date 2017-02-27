Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti
Galatasaray - Beşiktaş: 0 -...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...

(Görüntülü Haber) Çorbayı beğenmeyince garsonun gözünü kör etti, 2 ay sonra yakalandı

ADIYAMAN'da 8 ay önce girdiği lokantada sipariş ettiği çorbayı beğenmediği için tartıştığı ve geçen yıl 30 Aralık'ta yolda karşılaştığı garson Kemal Akça'yı bıçakla yaralayıp sol gözünü kör eden 36 yaşındaki Hikmet Arıcan...

ADIYAMAN'da 8 ay önce girdiği lokantada sipariş ettiği çorbayı beğenmediği için tartıştığı ve geçen yıl 30 Aralık'ta yolda karşılaştığı garson Kemal Akça'yı bıçakla yaralayıp sol gözünü kör eden 36 yaşındaki Hikmet Arıcan olaydan 2 ay sonra yakalandı. Olay, geçen yıl Haziran ayında bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet Arıcan kent merkezinde girdiği bir lokantada istediği çorbayı beğenmeyince garson Kemal Akça ile tartışıp ayrıldı. Arıcan, tartışmadan 6 ay sonra geçen yıl 30 Aralık'ta Atatürk Bulvarı'nda yolda karşılaştığı Akça'yı 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Akça sol gözüne aldığı bıçak darbesiyle görme yetisini kaybederken, Arıcan kayıplara karıştı. Polisler, Adıyaman- Çelikhan karayolunda bugün durdurdukları ticari bir takside bulunan kişinin Hikmet Arıcan olduğunu belirleyince gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Arıcan sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.