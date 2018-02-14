(Görüntülü Haber) Çöp toplama kamyonu, itfaiye önünde alev aldı
ERZURUM'un Oltu ilçesinde çöp toplama kamyonu, İtfaiye Müdürlüğü önünde alev aldı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle aracın büyük bir zarar görmesi önlendi. Oltu Belediyesi'ne ait temizlik işlerinde kullanılan çöp toplama...
14 Şubat 2018 Çarşamba 17:50
ERZURUM'un Oltu ilçesinde çöp toplama kamyonu, İtfaiye Müdürlüğü önünde alev aldı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle aracın büyük bir zarar görmesi önlendi. Oltu Belediyesi'ne ait temizlik işlerinde kullanılan çöp toplama kamyonun kasası, dün akşam saatlerinde İtfaiye Müdürlüğü önünde aniden yanmaya başladı. Çöp toplama aracının doldurdukları kasanın alevler çıktığını gören itfaiyeciler, anında müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. Yangının itfaiyenin önünde çıkması 'şans' olarak değerlendirildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.