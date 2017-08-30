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(Görüntülü Haber) Çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde, çöp konteynerinde ölü bulunan 8 günlük erkek bebeğin annesi 36 yaşındaki E.E. yakalandı. Evlilik dışı ilişkisinden dünyaya getirdiği bebeğinin yanlışlıkla...

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde, çöp konteynerinde ölü bulunan 8 günlük erkek bebeğin annesi 36 yaşındaki E.E. yakalandı. Evlilik dışı ilişkisinden dünyaya getirdiği bebeğinin yanlışlıkla üzerine yatması sonucu öldüğünü, korkup, çöp konteynerine attığını ileri süren dul olan iki çocuk annesi, E.E. tutuklandı.

Geçen 26 Ağustos'ta Kaklık Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde yeni doğan bir erkek bebek cesediyle karşılaşan bir kişi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Buradaki otopsi sonucu bebeğin boğularak öldüğü belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BEBEK BEZİ YAKALATTI

Cesedin üzerindeki bebek bezinden yola çıkan jandarma ekipleri, aynı mahalledeki marketlerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde bir marketten bebek bezi alan 2 çocuk annesi E.E., şüphe üzerine gözaltına alındı. Dul olan E.E.'nin, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve hamile olduğunu çevresinden gizlediğini söylediği öğrenildi. E.E., evde tek başına doğum yaparak dünyaya getirdiği bebeğinin 8 günlükken yanlışlıkla üzerine yatması sonucu öldüğünü, korkup çöpe attığını söyledi. E.E.'nin bebeğin babasının kim olduğunu ise açıklamadığı belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adilyeye sevk edilen E.E., tutuklandı.

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