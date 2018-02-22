(Görüntülü Haber) Çöken tavanın altında kalan kadın öldü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde evlerinin yanındaki tek katlı ahşap binayı yıkmak için çalıştığı sırada çöken tavanın altında kalan Ayşe Döner (54) hayatını kaybetti.Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Değirmenli köyünde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Döner, oğlu Erhan Döner (27) ile birlikte evlerinin yanında bulunan kendilerine ait tek katlı ahşap binayı yıkmak için çalışmaya başladı. Bu sırada evin bir bölümünde çökme meydana geldi. Ayşe Döner çöken tavan tablasının altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Molozların altında kalan Ayşe Döner, oğlu Erhan Döner tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ayşe Döner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ayşe Döner'in cesedi otopsi için ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İnşaat ustası olan eşi Hasan Döner’in ise olay sırasında ilçeye bağlı Hacıpazar köyünde olduğu öğrenildi.Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.