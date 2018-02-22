Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TK 800 sayılı Bogota-İstanbul yolcularını arıyor
THY'nin TK 800 sayılı Bogota-İstanbul...
Fed tutanakları sonrası dolar 3.80 lirada
Fed tutanakları sonrası dolar 3.80...
Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk'e bıçaklı saldırı
Belediye başkanına saldırı
Kırıkkale'de dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10 yaralı
Dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10...

(Görüntülü Haber) Çöken tavanın altında kalan kadın öldü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde evlerinin yanındaki tek katlı ahşap binayı yıkmak için çalıştığı sırada çöken tavanın altında kalan Ayşe Döner (54) hayatını kaybetti. Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Değirmenli...

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde evlerinin yanındaki tek katlı ahşap binayı yıkmak için çalıştığı sırada çöken tavanın altında kalan Ayşe Döner (54) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Değirmenli köyünde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Döner, oğlu Erhan Döner (27) ile birlikte evlerinin yanında bulunan kendilerine ait tek katlı ahşap binayı yıkmak için çalışmaya başladı. Bu sırada evin bir bölümünde çökme meydana geldi. Ayşe Döner çöken tavan tablasının altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Molozların altında kalan Ayşe Döner, oğlu Erhan Döner tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ayşe Döner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ayşe Döner'in cesedi otopsi için ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İnşaat ustası olan eşi Hasan Döner’in ise olay sırasında ilçeye bağlı Hacıpazar köyünde olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314