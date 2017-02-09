(Görüntülü Haber) Çocuklarını rehin alarak polise direndi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, bir süre önce boşandığı eşinin evine giden 37 yaşındaki Ümit A., 3 çocuğunu benzinle yakma tehdidiyle rehin aldı. Eski eşi 35 yaşındaki Aslıhan D.,'nin eve gelmesi sonucu ikna olan Ümit A., polise teslim oldu. Olay, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşi Aslıhan D.'yi geçen yıl Aralık ayında tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma cezası alan Ümit A., 2, 9 ve 12 yaşlarındaki 3 çocuğunu görmek için eve geldi. Çocuklar annelerinin evde olmadığını ileri sürerek babalarına kapıyı açmadı. Buna öfkelenen Ümit A., yanında getirdiği benzin bidonuyla evi yakacağını söylemesi üzerine korkan çocuklar kapıyı açtı. Apartman sakinleri, sesler üzerine durumu polise bildirdi. Ümit A., kısa sürede olay yerine gelen polislere, "Ben sadece konuşmak istedim. Gidin siz. Ben konuşup çıkacağım. Ben derdimi elli sefer açıkladım. Karakolda o kadar dosya var. Siz beni anlamıyorsunuz. Ben ne yaptım. Bir şey yapmadım. Neden uğraşıyorsun benimle. Karakola neden çağırıyorsun beni. Hiç bir şey fark etmez. Ben hiç bir şey yapmadım. Buna benim yapmadığım bir şey kalmadı. Her şeyi yaptım. Altımdaki sıfır arabaya kadar hepsini yedin lan" diyerek eski eşine tepki gösterdi. Küçük kızı ise 'Ne olur yapma' diyerek babasını sakinleştirmeye çalıştı. Haberi alır almaz çalıştığı işyerinden eve gelen Aslıhan D. ve polisler, Ümit A.'yı kapıyı açması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakikalık bir çabanın ardından ikna olan Ümit A., kapıyı açarak polise teslim oldu. Ümit A. ve Aslıhan D., ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.