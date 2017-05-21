(Görüntülü Haber) Çocuklarını odaya kapattı, eşini yatak odasında öldürdü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde kamyon şöförü 36 yaşındaki Cihan Eren, bu sabah tartıştığı eşi 23 yaşındaki Hatice Eren'i, kızları 5 yaşındaki Sıla ile 3 yaşındaki Ela'yı oturma odasına kapattıktan sonra, yatak odasında başına tabanca ile ateş ederek öldürdü. Yakınlarına telefon ile haber veren Cihan Eren, jandarmaya teslim oldu. İnegöl İlçesi'nin Hasanağa Mahallesi'nde oturan ve eşinin ailesiyle arası açık olduğu ileri sürülen Cihan Eren bugün saat 07.00 sıralarında, aynı nedenle eşi Hatice Eren ile tartıştı. Gürültü üzerine kalkan kızlarını oturma odasında koyup kapıyı kapatan Cihan Eren, iddiaya göre yatak odasında bulunan eşi Hatice Eren'i ruhsatsız tabancasıyla başına yakın mesafeden ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası cep telefonu ile aynı mahallede oturan akrabalarına haber veren Eren, tabancayı dereye atıp jandarmaya teslim oldu. Bu sırada gelen Eren'in akrabaları evlerinin oturma odasında oynayan ve yaşananlardan habersiz olan Sıla ve Ela kardeşleri evden uzaklaştırırken, Hatice Eren'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cihan Eren'in dereye attığı tabanca İnegöl İtfaiye ekipleri tarafından bulunup jandarmaya teslim edildi. Verdiği ifadesinde, "Ailevi nedenlerden dolayı eşimi öldürdüm" diyen Cihan Eren, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartılacak.