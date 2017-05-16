(Görüntülü Haber) Çocuklar yüzünden çıkan babalar kavgasındaki cinayetin şüphelisi yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL() GÜRPINAR’da çocukları kavga eden babaların kavgasında Eşref Güleryuz’ü tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Fadıl A.(46) polis tarafından gözaltına alındı. Ağabeyi K.A.(58)’le birlikte yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Beylikdüzü, Gürpınar mahallesinde 12 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda Eşref Güleryüz ve Fadıl A.’nın çocukları kavga etti. Kavganın ardından aileler Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Büro Amirliği'ne gittiler. Polis tarafından barıştırılan iki aile birbirinden şikayetçi olmadan polis merkezinden ayrıldı. Ancak ertesi gün bir kez daha karşılaşan çocukların babası Eşref Güleryüz ile Fadıl A. çocukların kavga konusunda yine tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında Eşref Güleryüz, tabancayla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Eşref Güleryüz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından firar ettiği öğrenilen Fadıl A., önceki gün polis ekipleri tarafından yakalandı. Ağabeyi ile birlikte yakalanan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Poliste işlemleri tamamlanan ve daha önceden polise geliş kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli Fadıl A. , ona yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen ağabeyi K.A. ile birlikte adliyeye sevk edildi.