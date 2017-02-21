(Görüntülü Haber) Çocuk hasretiyle canına kıydı

NİĞDE'de 38 yaşındaki Taner Emir, tek başına yaşadığı evde kendini asarak yaşamına son verdi Selçuk Mahallesi Şehit Tunçbilek sokaktaki bir apartmanın birinci katında yaşayan Taner Emir'den haber alamayan komşuları, polisten yardım istedi. Evinin kapısını çilingir yardımı ile açarak giren polis, Taner Emir'i evin salonunda asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Emir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşinden yeni ayrıldığı ve 2 çocuğunu göremediği için bunalıma girerek intihar ettiği ileri sürülen Emir'in cenazesi, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.