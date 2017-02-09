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(Görüntülü Haber) Çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

ŞANLIURFA'da 12 yaşındaki Ceren Nur Polat'ın parmağında sıkışan yüzük, itfaiye tarafından spiralle kesilerek çıkarıldı. Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Ceren Nur Polat parmağındaki metal yüzüğü çıkartamadığı...

ŞANLIURFA'da 12 yaşındaki Ceren Nur Polat'ın parmağında sıkışan yüzük, itfaiye tarafından spiralle kesilerek çıkarıldı. Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Ceren Nur Polat parmağındaki metal yüzüğü çıkartamadığı için ailesi tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste de yüzük çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi. Acil servise gelen itfaiye ekibi, çocuğun parmağındaki yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkardı. Parmağında morluk oluşan Polat, itfaiye ekibine teşekkür etti.

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