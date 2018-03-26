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(Görüntülü Haber) Cizre'de bulunan Çöl varanı koruma altına alındı

Şırnak Cizre'de bulunan Çöl varanı koruma altına alındı Haber-Kamera Sekvan KÜDENŞIRNAK,()Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde köylülerin bulduğu ve nesli tükenmekte olan yaklaşık 1 metre uzanluğundaki Çöl varanı...

Şırnak Cizre'de bulunan Çöl varanı koruma altına alındı Haber-Kamera Sekvan KÜDENŞIRNAK,()Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde köylülerin bulduğu ve nesli tükenmekte olan yaklaşık 1 metre uzanluğundaki Çöl varanı kontrol altına alındı. Çöl varanının veteriner kontrolündoen geçirildikten sonra doğaya bırakılacağı belirtildi. Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde yol yapım çalışması sırasında köylüler, nesli tükenmekte olan ve dev kertenkele adı da verilen Çöl varanı buldu. Olayın Kaymakamlığa bildirilmesi ile bölgeye gelen Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri yakaladıkları Çöl varanını koruma altına aldı. Bir kafese konularak Şırnak'a götürülen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki Çöl varanının veteriner kontrolünden sonra doğaya bırakılacağı belirtildi. Görüntü Dökümü ----------------------- -Bulunan çöl varanının kafes içindeki görüntüsü Haber-Kamera Sekvan KÜDENŞIRNAK,() Şırnak Cizre'de bulunan Çöl varanı koruma altına alındı Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde köylülerin bulduğu ve nesli tükenmekte olan yaklaşık 1 metre uzanluğundaki Çöl varanı kontrol altına alındı. Çöl varanının veteriner kontrolündoen geçirildikten sonra doğaya bırakılacağı belirtildi. Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde yol yapım çalışması sırasında köylüler, nesli tükenmekte olan ve dev kertenkele adı da verilen Çöl varanı buldu. Olayın Kaymakamlığa bildirilmesi ile bölgeye gelen Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri yakaladıkları Çöl varanını koruma altına aldı. Bir kafese konularak Şırnak'a götürülen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki Çöl varanının veteriner kontrolünden sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

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