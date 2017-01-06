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(Görüntülü Haber) Cip yamaçtan uçtu: 4 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, sürücüsünün otomatik vitesi geri yerine ileriye alıp gaza bastığı cip, yamaçtan aşağıya uçtu. Yaralanan 4 kişiden 5 yaşındaki Ecrin Ay, ambulansa binmemek için uzun süre ağladı. Kaza,...

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, sürücüsünün otomatik vitesi geri yerine ileriye alıp gaza bastığı cip, yamaçtan aşağıya uçtu. Yaralanan 4 kişiden 5 yaşındaki Ecrin Ay, ambulansa binmemek için uzun süre ağladı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Kozlu İlçesi Taşbaca Mahallesi'nde meydana geldi. İkbal K., 67 AC 328 plakalı cipiyle geri gitmek isterken otomatik vitesi yanlışlıkla ileriye alıp gaza basınca yamaçtan aşağıya uçtu. Bahçede yaklaşık 20 metre sürüklenen cipin sürücüsü yara almadan kurtuldurken yanında bulunan 42 yaşındaki Emine Öztürk, 53 yaşındaki Bülbül Küçük, 30 yaşındaki Güler Ay ve 5 yaşındaki Ecrin Ay hafif yaralandı. Büyük korku şayayan Ecrin Ay, kaza yerine gelen babasının kucağında ambulansa binmemek için uzun süre ağladı. Babasının arkadan kendi aracıyla geleceğini söylemesine rağmen ikna olmayan Ecrin Ay, babasıyla birlikte ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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