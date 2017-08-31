Ergün AYAZ- Faruk KIYAK / KARTEPE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde bir cipin, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Acısu mevkisinde meydana geldi. Ankara yöne giden Cem Üngör yönetimindeki 34 ZU 7157 plakalı cip, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak önünde ilerleyen Bünyamin Demirel yönetimindeki 18 DC 610 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenler 112 Acil'den yardım istedi. Kazada, otomobilde bulunan 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Hediye Demirel ve adları öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların yol kenarına alınmasının ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Cip otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
Ergün AYAZ- Faruk KIYAK / KARTEPE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde bir cipin, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Acısu mevkisinde meydana geldi. Ankara yöne giden Cem...
31 Ağustos 2017 Perşembe 14:58
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.