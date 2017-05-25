(Görüntülü Haber) Cinsel tacizden 235 yıl hapis cezası istendi (1)
İZMİR'in Menderes İlçesinde 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan emekli öğretmen Adil Ş.'nin yargılanması 8'inci...
25 Mayıs 2017 Perşembe 17:15
İZMİR'in Menderes İlçesinde 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan emekli öğretmen Adil Ş.'nin yargılanması 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 15'inci celsede, duruşma savcısı Özlem Eğridere, sanık Adil Ş. hakkında toplam 235 yıl hapis cezası istedi. Cinsel istismar, öğretmen Saadet Özkan'ın çabalarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.
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