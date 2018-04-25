(Görüntülü Haber) Cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz ve saldırı suçlarından yargılanan apartman görevlisi A.Ö.'nün (44) davasında, 'reddi hakim' talebi üzerine mahkeme başkanı davadan çekildi.



Müzisyenlik yapan F.Y. sık sık seyahat ettiği için, 10 yaşındaki kızına Muratpaşa ilçesinde oturan annesi bakıyordu. Geçen yıl Mayıs ayında turneden dönen F.Y., kızının mutsuz olduğunu gözlemledi. F.Y. çocuğunun, daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. F.Y. kızına, A.Ö.'nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, “Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı. Anne F.Y.'nin nedenini sorması üzerine kızı, A.Ö.'nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Şoke olan annenin şikayeti üzerine geçen mayıs ayında gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., tutuklandı. Adli tıp kurumu raporunda, cinsel saldırısına maruz kaldığı tespit edildi.



A.Ö. hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma', 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Mahkeme, 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö.'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



Mahkemenin kararına tepki gösteren anne F.Y. ve davaya müdahil olan sivil toplum örgütleri, reddi hakim talebinde bulundu. Bugün görülen duruşmada mahkeme başkanı davadan çekildiğini açıkladı.



'YENİ BİR MAHKEME BAŞKANI GELECEK'



Duruşma sonrası açıklama yapan Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKCA) Başkanı Avukat Buğra Kağan Oğuz, verdikleri mücadeleye rağmen sanığın tutuklanmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



“Adli tıp raporu, 'Çocuk tecavüze uğramıştır' diyor. Çocuk da 'Bana tecavüz eden kişi bu' diyor. Mahkeme bu ifadeyi dikkate almıyor. Ama çocuk 'Olay şu tarihlerde olmuştu' diyor. Uzman raporunda 'Çocuk yaşadığı olaylar nedeniyle tarihleri karıştırmış olabilir' diyor. Güvenlik kameralarından sanığın o tarihlerde eve girip çıkmadığı saptanıyor. Tahliyenin tek sebebi bu. Bu bir saçmalık. Bu nedenle mahkeme heyetinin olaya tarafsız bakamadığına kanaat getirdik ve reddi hakim talebinde bulunduk. Mahkeme başkanı çok doğru bir karar alarak davadan kendisi çekildi. Bu aşamadan sonra yeni bir mahkeme başkanı gelecek. Cumhuriyet savcısı hakkında da ret talebimiz vardı. Bunu daha önce Cumhuriyet Başsavcılığına iletmiştik. Talebimizi dikkate alan Başsavcılık duruşma öncesinde savcıyı değiştirmiş. İnşallah bundan sonraki süreçte çocuğun beyanına itibar edecek bir başkan gelir de sanık cezasız kalmaz. Ne kamunun ne de anaların vicdanı yaralanmaz."



'ANNE BABALARIN CANI YANMASIN'



Cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuğun annesi F.Y., “Bir sonraki duruşmada sanığın tutuklanarak cezaevine gönderileceğine inanıyorum. Çünkü artık adli tıp raporları ve toplanan delillerin yeterli olduğunu düşünüyoruz. Artık hiçbir çocuğun böyle istismarlara maruz kalmasını istemiyoruz. Tükendik, bıktık, bittik. Bu kadar anne ve babanın canı yanıyor. Artık yanmasın. Çocuk mahkemelerini kurulması gerekiyor. Bu konuda uzman insanların bir araya gelerek bu süreci ne bize ne de çocuklarımıza yaşatmamaları gerekiyor" diye konuştu.



Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan da Antalya'ya gelerek duruşmayı takip etti. Özkan, çocuğun beyanı, adli tıp raporları ve fiili cinsel istismar olmasına rağmen sanığın tutuksuz yargılamasına tepki gösterdi. Tecavüzcünün toplumda özgürce dolaştığını ifade eden Saadet Özkan, şöyle konuştu:



"Çocuklarımızı koruyalım. Reddi hakim talebimizin uygun görülmesine sevindik. Çocuğumuzun güvende olmasını istiyoruz. Çocuğun dilinden şunları söylemek istiyorum. 'Lütfen sesimizi duyun, bizi dinleyin. Lütfen bize inanın.' Çünkü çocuklar cinsel istismarla ilgili yalan söyleyemez. Bu süreci anlatamazlar. Çocuklar acı çektikten ve fiili olarak bir durum yaşadıklarında bunu anlatıyorlarsa, bu ülkenin çocuklarına hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Çocuklarla ilgili koruyucu önlemlerin olduğu yasa tasarısı istiyoruz. Çocuklar için ihtisas mahkemeleri istiyoruz. Çocuklar vatandır, vatanımızı hep birlikte sahip çıkalım. Bugün cinsel istismarcılardan hesap sormazsak, bu çocuklar büyüdüklerinde bizden hesap soracaklar."