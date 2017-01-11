(Görüntülü Haber) Cinnet geçirdi, evdeki eşyaları parçaladı

ADANA'da ruhsal sorunları bulunan 47 yaşındaki Ömer Pişkin, cinnet getirince evlerindeki eşyaları kırıp sokağa attı. Merkez Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi'nde oturan Ömer Pişkin, 7 yıl önce eşinden boşanıp anne ve babası ile birlikte yaşamaya başladı. Sahibi olduğu tekstil firması da iflas edince bunalıma giren Pişkin, öğle saatlerinde anne ve babasının evden çıkmasını fırsat bilip kapıyı kilitledi. Ömer Pişkin, salon, mutfak ve odalardaki bütün eşyaları kırıp, etrafı dağıtmaya başladı. Bazı eşyaları da pencereden dışarıya atan Pişkin'in cinnet geçirdiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, kapıyı açması için itfaiye ekiplerini çağırdı. Bu sırada baba Metin Pişkin de alış verişten döndü. Apartman dairesinin önünde itfaiye ve polis ekiplerini gören baba Metin Pişkin kapının kırılmasını istedi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırınca içeri giren polis, Ömer Pişkin'i kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Evin halini gören baba Metin Pişkin, "İnsan olan bunu yapmaz. Düşmanının malı mı bu? Nasıl böyle bir şey yaparsın" diyerek oğluna tepki gösterdi. Binadan çıkartılan Ömer Pişkin, "Ben bir şey yapmadım. Sakin sakin duruyordum, polis beni tahrik etti. Zorla kelepçe taktılar, avukatım olmadan konuşmayacağım" diye bağırdı. Pişkin, tedavi için Adana Devlet Hastanesi'ne götürüldü.