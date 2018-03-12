(Görüntülü Haber) Cinderes'te teröristlerin evde sakladığı mayınlar ele geçirildi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerden temizlenen Cinderes'te bir evde, teröristler tarafından hazırlanan çok sayıda mayın ele geçirildi. TSK ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO)...
12 Mart 2018 Pazartesi 13:00
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerden temizlenen Cinderes'te bir evde, teröristler tarafından hazırlanan çok sayıda mayın ele geçirildi. TSK ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda, kasaba ve köyler YPG/PKK'lı teröristlerden tek tek temizleniyor. Kontrol altına alınan bölgelerde teröristler tarafından tazaklanan patlayıcı düzenekleri de bulunarak etkisiz hale getiriliyor. Teröristlerden temizlenen Cinderes'te de bir eve giren Mehmetçikler ile ÖSO mensupları, çok sayıda mayın ele geçirdi. Teröristlerin mayınları araziye tuzaklamak için evde sakladıkları belirlendi. Mayınlar, askerler tarafından imha edildi.
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