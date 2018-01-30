HATAY () Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan, sınırın Suriye tarafındaki Cinderes bölgesi, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vuruluyor. Bölge, sınır karakollarındaki fırtına obüsleriyle karadan, savaş uçaklarıyla havadan yoğun ateş altına alındı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesine karşın bombardıman ve uçak sesleri, yoğun olarak duyuluyor.
(Görüntülü Haber) Cinderes Bölgesi ateş altına alındı
HATAY () Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan, sınırın Suriye tarafındaki Cinderes bölgesi, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vuruluyor. Bölge, sınır karakollarındaki fırtına...
30 Ocak 2018 Salı 16:26
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