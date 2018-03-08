Suriye'nin Afrin kentine bağlı Cinderes belde merkezi, günlerdir süren çatışmaların ardından ele geçirildi. Yerel kaynaklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısına düşen Cinderes'teki çatışmaların sürdüğünü aktardı.
(Görüntülü Haber) Cinderes belde merkezi ele geçirildi, çatışmalar sürüyor (2)
Suriye'nin Afrin kentine bağlı Cinderes belde merkezi, günlerdir süren çatışmaların ardından ele geçirildi. Yerel kaynaklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısına düşen Cinderes'teki çatışmaların sürdüğünü aktardı.
08 Mart 2018 Perşembe 16:36
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.