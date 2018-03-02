(Görüntülü Haber) Cinayet zanlısı oğulun apartmana giriş-çıkışı güvenlik kamerasında
KARTAL'da anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Emrah Ö. olay günü binaya giriş-çıkış güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde 28 Şubat'ta meydana gelen olayda, Emrah Ö....
02 Mart 2018 Cuma 19:52
KARTAL'da anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Emrah Ö. olay günü binaya giriş-çıkış güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde 28 Şubat'ta meydana gelen olayda, Emrah Ö. (28) iddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Apartmanın güvenlik kameraları tarafından, Bülent ve Hatice Öztürk çiftinin cinayet zanlısı oğulları Emrah Ö.'nün olay günü 18.40 sıralarında eve geldiği, 23.23'te de binadan çıktığı görüntülendi. Emrah Ö.'nün Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisi polis ekiplerinin gözetiminde devam ediyor.
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