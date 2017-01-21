Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Anayasa değişikliği teklifi Meclisten geçti, son söz Milletin
Anayasa Meclis'te tamam, son söz...
AK Parti İstanbul il başkanlığına lav silahıyla saldırı
AK Parti il başkanlığına lav...
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı
IŞİD Bomba yüklü araçla saldırdı:...

(Görüntülü Haber) Cinayet şüphelisi, 61 kilo esrarla yakalandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve 61 kilo esrar ele geçirdiği aracın sahte ehliyetli sürücüsünün cinayet suçundan arandığı ortaya çıktı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu...

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve 61 kilo esrar ele geçirdiği aracın sahte ehliyetli sürücüsünün cinayet suçundan arandığı ortaya çıktı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden Gaziantep'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kent girişinde durumundan şüphelendiği araçları durdurarak aradı, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Ekiplerin, durumundan şüphelendiği ve cam taşınan bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında cam taşıma kabiniyle zemin arasına gizlenmiş 61 kilo esrar bulundu. Esrara el koyan polisler, M.A.K. adına düzenlenmiş ehliyeti bulunan kamyonet sürücüsünü de gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen sürücünün burada yapılan incelemede ehliyetinin sahte olduğu saptandı. Araştırmada, gerçek isminin H.E. olduğu belirlenen şüphelinin aynı zamanda; 'Kasten adam öldürme suçundan' arandığı ortaya çıktı. Sorgulaması tamamlanan şüpheli H.E., 'Kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti yapma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55