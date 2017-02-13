(Görüntülü Haber) Cinayet şüphelisi 4 Suriyeli adliyeye sevk edildi

Metin Faruk TAMER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, motosiklet satışında çıkan kavgada 21 yaşındaki İsa Mustafa'yı bıçakla öldüren 4 Suriyeli şüpheli adliyeye sevk edildi. Geçen cumartesi gecesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İsa Mustafa aralarındaki motosiklet satışı konusunu görüşmek için Suriye uyruklu Ömer Silo, Hüseyin Derik, Hatım K. ve Ala H. ile bir araya geldi. İddiaya göre çıkan tartışmada İsa Mustafa, kim tarafından kullandığı bilinmeyen bıçakla yaralanırken, 4 kişi kaçtı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla ambulansla özel bir kliniğe götürülen İsa Mustafa, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde Ömer Silo, Hüseyin Derik, Hatım K. ve Ala H.'yi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.