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(Görüntülü Haber) Cinayet şüphelisi 4 ay sonra sahte kimlikle yakalandı

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, bilinmeyen nedenle tartıştığı İbrahim Halil Akkılıç'ı (33) tüfekle öldürüp, kaçan Müslüm Çaprak (31), polisin düzenlediği operasyonda 4 ay sonra sahte kimlikle yakalandı. Olay,...

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, bilinmeyen nedenle tartıştığı İbrahim Halil Akkılıç'ı (33) tüfekle öldürüp, kaçan Müslüm Çaprak (31), polisin düzenlediği operasyonda 4 ay sonra sahte kimlikle yakalandı. Olay, 25 Ağustos 2017 tarihinde, Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Çaprak, bilinmeyen nedenle tartıştığı İbrahim Halil Akkılıç'ı tüfekle ateş edip, öldürdükten sonra yanındaki Ferhat Polat ile birlikte kaçtı. Başına ve sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Akkılıç, kaldırıldığı Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçıp, izini kaybettiren Çaprak'ın yakalanması için polis ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarına ait kayıtları ve mobese görüntülerini inceleyen ekipler, teknik takip sonucu Çarpak'ın saklandığı adresi ve sahte kimlik kullandığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenlediği operasyonda sahte kimlik kullanan Müslüm Çaprak ile olay gecesi yanında bulunan Ferhat Polat'ı 4 ay sonra yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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