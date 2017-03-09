(Görüntülü Haber) Cinayet sonrası oğlunu aradı: Annenizi vurdum (5)

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CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI Manavgat’ta geçen yıl boşandığı eşi Aynur Özallı’yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Cuma Akkaya, olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde savcıya cinayeti nasıl işlediğini...

CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI Manavgat’ta geçen yıl boşandığı eşi Aynur Özallı’yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Cuma Akkaya, olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde savcıya cinayeti nasıl işlediğini anlattıktan sonra adliyeye getirildi. Tutuklanma istemiyle Sulh Ceza hHkimliğine sevk edilen Cuma Akkaya, ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Akkaya, işlemlerinin ardından Alanya Cezaevi’ne gönderildi. ADLİYEDE TAŞKINLIK YAPTI Cuma Akkaya, gündüz adliyeye getirildiği sırada sorgu için beklerken taşkınlık yaptı. Kendisini adliyeye getiren Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle adliyede görevli polislere hakaret ve küfür ettiği belirtilen Akkaya, güçlükle sakinleştirildi.

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