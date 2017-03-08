(Görüntülü Haber) Cinayet sonrası oğlunu aradı: Annenizi vurdum (4)

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YER GÖSTERME YAPTIRILDI Manavgat'ta dün akşam, boşandığı eşi Aynur Özallı'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Cuma Akkaya'ya olay yerinde yer gösterme yaptırıldı. Cuma Akkaya, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta,...

YER GÖSTERME YAPTIRILDI Manavgat'ta dün akşam, boşandığı eşi Aynur Özallı'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Cuma Akkaya'ya olay yerinde yer gösterme yaptırıldı. Cuma Akkaya, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta, şapka ve çelik yelek giydirilmiş, elleri kelepçeli, soruşturma savcısına ifade verdi. İfade alınması sırasında ses ve görüntü kaydı da yapıldı. Sokak sakinleri de yer göstermeyi balkonlarından izledi. 'ANNEMİN KATİLİSİN' Cuma Akaya, olay yerine getirildiğinde çocuklarının, "Katil, annemin katilisin, hangi yüzle geliyorsun buraya, annemi öldürmüşsün, anlat iyi anlat" şeklinde bağırıp küfür ettiği duyuldu. Yer göstermenin ardından Cuma Akkaya, polis eşliğinde tekrar adliyeye götürüldü.

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