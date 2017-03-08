YER GÖSTERME YAPTIRILDI Manavgat'ta dün akşam, boşandığı eşi Aynur Özallı'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Cuma Akkaya'ya olay yerinde yer gösterme yaptırıldı. Cuma Akkaya, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta, şapka ve çelik yelek giydirilmiş, elleri kelepçeli, soruşturma savcısına ifade verdi. İfade alınması sırasında ses ve görüntü kaydı da yapıldı. Sokak sakinleri de yer göstermeyi balkonlarından izledi. 'ANNEMİN KATİLİSİN' Cuma Akaya, olay yerine getirildiğinde çocuklarının, "Katil, annemin katilisin, hangi yüzle geliyorsun buraya, annemi öldürmüşsün, anlat iyi anlat" şeklinde bağırıp küfür ettiği duyuldu. Yer göstermenin ardından Cuma Akkaya, polis eşliğinde tekrar adliyeye götürüldü.
(Görüntülü Haber) Cinayet sonrası oğlunu aradı: Annenizi vurdum (4)
YER GÖSTERME YAPTIRILDI Manavgat'ta dün akşam, boşandığı eşi Aynur Özallı'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Cuma Akkaya'ya olay yerinde yer gösterme yaptırıldı. Cuma Akkaya, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta,...
08 Mart 2017 Çarşamba 23:04
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.