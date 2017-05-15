(Görüntülü Haber) Cinayet silahı bulundu iddiası

ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde çevreci Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu'nun yayla evinde öldürüldüğü olayda kullanıldığı düşünülen silah bulundu. Ailenin avukatı Fikri Doğan, "Şüphelinin olayda kullandığı düşünülen silah bir yakınının evinde ele geçirilmiş. Ancak bu silahın olayda kullanılıp kullanılmadığına ilişkin elimizde net bir delil yok" dedi.



Finike'de mermer ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı 61 yaşındaki Ali Ulvi Büyüknohutçu ve aynı yaştaki eşi Aysin Büyüknohutçu, Turunçova Mahallesi Asarönü Mevkii Kızılcık Yaylası'nda 'Ali Babanın Çiftliği' olarak adlandırdığı 2 katlı evinde 9 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında av tüfeğiyle öldürüldü. İnceleme başlatan Antalya jandarma istihbarat ekipleri, olay gecesi cinayet şüphelisi 31 yaşındaki Ali Yumaç'ı gözaltına aldı. Sorgulanan Ali Yumaç işlemlerinin ardından tutuklandı.



EŞYALARI OBRUKTA BULUNMUŞTU



Cinayet şüphelisi Ali Yumaç'ın ifadesi doğrultusunda Finike Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine, cinayetin işlendiği eve yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Asarönü Mezarlığı yakınlarındaki obrukta önceki gün yapılan aramada, Ali Ulvi Büyüknohutçu'ya ait cep telefonu, dizüstü bilgisayar, çanta, cüzdan, bazı özel eşyalar ve cinayette kullanılan av tüfeğine ait boş kartuş ile av tüfeği kayışı bulundu.



SİLAH BULUNDU ANCAK NET DELİL YOK



Büyüknohutçu çiftinin arkadaşı ve ailenin avukatlarından Fikri Doğan, şüphelinin olayda kullandığı düşünülen silahın bulunduğunu açıkladı. Fikri Doğan, "Silah bir yakınının evinde ele geçirilmiş. Ancak bu silahın olayda kullanılıp kullanılmadığına ilişkin elimizde net bir delil yok. Teknik inceleme aşamasında. Olay sırasında kullanılan silaha uygun olduğu düşünülüyor" dedi.



PARA ÖNERİLDİĞİ İDDİASI VE SİYAH ARAÇ



Ali Yumaç'ın ifadelerinde bir takım kişilerin kendisine para önerdiği ve siyah bir araçtan söz ettiğini anlatan Fikri Doğan, şöyle konuştu:



"Bunun kendisini olaydan kurtarmak, olayı farklı yönlere çekmek amacıyla söylenmiş olduğu yönünde bir kanaat hasıl olmuş. Savcıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde her hâlükârda olayla tutmasa bile bu beyanlara itibar ederek gerekli araştırmaları yaptıklarını, bölgede faaliyet gösteren taş ocağı şirketine ait araç olabileceği şüphesi üzerine şirkete ait araçların kayıtlarının istendiğini, ancak şüphelinin anlattığı şekilde bir araca rastlanmadığını bize söylemiştir."



"BEYAN ÇOK İNANDIRICI BULUNMAMIŞTIR"



Şüphelinin ifadelerinde kendisine para teklif edildiği ve siyah bir araçtan bahsettiğini aktaran Fikri Doğan, şöyle dedi:



"Kendisine siyah renkli bir araç geldiğini, bir miktar para önerdiğini, bu kişiyi vurması halinde kendisine para ödeneceğini, bunun üzerine de gidip cinayeti işlediğini beyan etmiştir. Ancak bu beyan çok inandırıcı bulunmamıştır. Bu yönde araştırmalar devam ediyor. Çünkü şüpheli muhtemelen alacağı cezalardan kurtulmak ya da daha hafifletici ceza almak kastıyla bunu söylemiş olma ihtimali yüksek. Çünkü bahsettiği aracın, bahsettiği şirkete ait olmadığı, o şirkette böylesine bir aracın kayıtlı olmadığı sabit."



Toplanan kanıtlar bakımından olayın şüpheli tarafından gerçekleştirilmiş münferit bir olay olduğu yönünde yoğunlaşıldığını ve bunun delillerle sabit olma noktasına geldiğini vurgulayan Fikri Doğan, birkaç soru işareti çözüldükten sonra olayın netliğe kavuşacağını kaydetti. Fikri Doğan, davayla ilgili savunma avukatları olarak vekalet verdiklerini, Antalya, Finike ve Kumluca'dan da savunma için vekalet veren avukatlar olduğunu anlattı.