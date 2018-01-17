(Görüntülü Haber) Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

KONYA'da eşiyle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini öne sürdüğü İsmail Kazancı'yı (53), tüfekle öldüren, cesedini de yakıp çukura atan cezaevi firarisi Tuncay Yeniçıktı (32) ile ona yardım eden arkadaşının yargılanmasına devam edildi. 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Yeniçıktı, mahkeme başkanına, ''Sen kim oluyorsun? Hakim olmuşsun ama adam olamamışsın. İddialara katılmıyorum. Adalet falan yok'' dedi. Olay, 2 Kasım 2016 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi yakınlarında dağlık alanda alkol alan 2 kişinin, yakınlardaki bir çukurdan yanık kokusu geldiğini fark edip polise haber vermesi ile ortaya çıktı. İhbar üzerine sevk edilen polisler, çukurda yanmış bir kafatası ve kemik parçaları buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oluşturdukları özel bir ekiple, bulunan kafatası ve kemik parçalarının kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Son günlerde kayıp olan kişiler üzerinden harekete geçen polis, 22 Ekim 2016 tarihinde yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunan yalnız yaşayan seyyar satıcı İsmail Kazancı'dan haber alınamadığını belirledi. Çalışmasını İsmail Kazancı üzerinde yoğunlaştıran ekip, bu kişinin en son cesedin bulunduğu yerin yaklaşık 3 kilometre yakınında bir minibüsten inip, hurdacı Tuncay Yeniçıktı ile buluştuğunu saptadı. İZİNLİ ÇIKTIĞI CEZAEVİNE DÖNMEDİ Tuncay Yeniçıktı'yı araştıran polis, bu kişinin 'hırsızlık ve yaralama' suçlarından 22 kaydı bulunduğunu, hırsız suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli olarak çıktığını ve bir daha dönmediğini belirledi. CESEDİ TAŞIDIKLARI MİNİBÜSÜ HURDACIYA SATTILAR, KAN İZLERİ UNUTTULAR Polis, çalışmasında İsmail Kazancı'ya ait minibüsün de ortada olmadığını fark edip, aracı bulmak için araştırmaya başladı. Yapılan araştırmada eski model minibüsün hurdacıya, Tuncay Yeniçıktı tarafından bin liraya satıldığını saptadı. Minibüste yapılan incelemede de kapı kolu yanında kan izlerine rastlandı. Tuncay Yeniçıktı, sokakta hurda toplarken gözaltına alındı. Yeniçıktı, sorgulamasında İsmail Kazancı ile birlikte kaldıkları cezaevinde tanıştıklarını ve zaman zaman görüştüklerini söyledi. Kazancı'nın olaydan birkaç gün önce eşiyle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini söylediğini iddia eden Yeniçıktı, ifadesinde, 'şöyle dedi: "Olaydan birkaç gün önce bana, 'Sana 100 lira vereyim, eşinle cinsel ilişkiye gireyim' dedi. Bu çok ağırıma gitti. Paraya çok ihtiyacım olduğunu biliyordu. 19 Ekim günü arkadaşım Bayram Benzinci ile buluşup, Sarayköy Mahallesi'nde alkol almaya başladık. Sonra yanımıza İsmail Kazancı'yı da çağırdık. Üçümüz birlikte alkol alırken İsmail, eşimle yine ilişkiye girmek istediğini söyledi. Sonra tartıştık. Bu sırada Bayram, ona daha önce verdiğim pompalı tüfekle İsmail Kazancı'nın başına ateş etti." CESEDİ ÇUKURA ATIP YAKMIŞLAR Suçunu itiraf eden Tuncay Yeniçıktı’nın, İsmail Kazancı'nın öldüğünü anlayınca cesedi Kazancı'ya ait minibüsle taşıyıp, arazide daha önce kazılmış olan çukura atıp, çevreden topladıkları odunlarla da cesedi yaktıklarını söyledi. Tuncay Yeniçıktı ve Bayram Benzinci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 300 BİN LİRALIK KIYAFETLERİ ÇALMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER Tuncay Yeniçıktı ve Bayram Benzinci'nin 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin görüşünü açıklarken, Tuncay Yeniçıktı ve Bayram Benzinci'ni, İsmail Kazancı'yı bir depodaki piyasadaki yaklaşık 300 bin liralık giyim eşyalarını çalmak için öldürdüklerinin tespit edildiğini, Kazancı'nın, Yeniçıktı'nın eşiyle ilişkiye girmek istediği gibi bir iddianın olmadığını bunu Yeniçıktı'nın eşinin de itiraf ettiğini ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla, cezalandırılmalarını istedi. 'HAKİM OLMUŞSUN, ADAM OLAMAMIŞSIN' Tuncay Yeniçıktı, Cumhuriyet Savcısının mütalaasını okuduğu sırada, söz almadan, "Ben bu mahkemede yargılanmak istemiyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme Başkanına söz almadan konuşmaması konusunda uyarıda bulundu. Yeniçıktı, "Sen kim oluyorsun? Hakim olmuşsun ama adam olamamışsın. İddialara katılmıyorum. Adalet filan yok'' dedi. Yeniçıktı, mahkeme başkanı tarafından salondan çıkartıldı. Bayram Benzinci ise "Tuncay ile arkadaş olduğum için pişmanım. Olaya karışmadım. Olayla hiçbir alakam yok" dedi. Dava ileriki bir tarihe ertelendi. ​