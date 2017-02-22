(Görüntülü Haber) Cinayet kurbanının cesedi Manavgat’ta gömülü bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()– KONYA’nın Beyşehir İlçesi’nde 2 gün önce kaybolan İbrahim Çakır’ın alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürülüp, cesedinin Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Beyşehir İlçesi’nde yaşayan İbrahim Çakır, geçen pazar günü aniden ortadan kayboldu. Çakır'a ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olarak 23 yaşındaki Yusuf Zor ve Mehmet Selvi'yi dün Konya'da gözaltına aldı. Yapılan sorguda, Yusuf Zor, İbrahim Çakır'ı öldürüp, cesedini ise arkadaşı Mehmet Selvi'nin yardımıyla götürdükleri Antalya'nın Manavgat İlçesi Yaylaalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU Manavgat’a getirilen şüphelilere yer gösterme yaptırıldı. Manavgat Adliyesi'nden bir savcı ve İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’ndan ekiplerin yer aldığı yer gösterme sırasında İbrahim Çakır’ın cesedi yol kenarına yakın bir yerde 40-45 santimetre derinlikte kazılan çukurda bulundu. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na kondu. Şüpheliler ise Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyşehir’e götürüldü. BORÇ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ Yusuf Zor, polisteki ifadesinde Huğlu’da av tüfeği imalatı yaptığını ve bir süre önce İbrahim Çakır’dan bir miktar borç alarak taksitler halinde ödemeye başladığını söyledi. Olay günü kalan 7 bin lira borcunu ödemek için Beyşehir’e geldiğini ve İbrahim Çakır ile buluşarak ilçe dışına çıktıklarını ifade etti. Yusuf Zor, burada İbrahim Çakır borç miktarının daha fazla olduğunu iddia edince tartıştıklarını ve kendisine küfrettiğini söyledi. Araçtan inip bagajdaki av tüfeğini aldığını söyleyen Zor, Çakır’ın elini beline atmasından korkarak tüfekle ateş ettiğini iddia etti. 'OTOMOBİLİ İSTASYONDA YIKADIK' İbrahim Çakır’ın olay yerinde öldüğünü anlatan Yusuf Zor, bunun üzerine maktulü arabanın bagajına koyduğunu, Beyşehir’e giderken yolda arkadaşı Mehmet Selvi’yi aradığını aktardı. Olayı anlattığı Mehmet Selvi’nin teslim olması gerektiğini söylediğini, ancak bunu kabul etmediğini belirten Yusuf Zor, daha önce tüfek satmak için geldiği Manavgat’a bağlı Yaylaalan civarında yol kenarına İbrahim Çakır’ı gömdüğünü belirtti. Dönüşte Manavgat’ta bir akaryakıt istasyonunda otomobili yıkadıklarını anlatan Yusuf Zor, geceyi geçirmek için Alanya’ya giderek bir otelde kaldıklarını ve ertesi gün Konya’ya döndüklerini söyledi.