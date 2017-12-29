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(Görüntülü Haber) Cinayet anı güvenlik kamerasında

ESKİŞEHİR,() ESKİŞEHİR'de, eski muhtar Halit Kaya'nın (67) otomobiliyle karıştığı hasarlı kazanın ardından tartıştığı kamyonet sürücüsü Mehmet Yılmaz'ı (42) tabancayla vurarak öldürme anının güvenlik kamerası görüntüleri...

ESKİŞEHİR,() ESKİŞEHİR'de, eski muhtar Halit Kaya'nın (67) otomobiliyle karıştığı hasarlı kazanın ardından tartıştığı kamyonet sürücüsü Mehmet Yılmaz'ı (42) tabancayla vurarak öldürme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay geçen 24 Kasım'da akşam Muttalip Orta Mahalle'de meydana geldi. Emirler Mahallesi eski muhtarı Halit Kaya yönetimindeki 26 DR 966 plakalı otomobil, Mehmet Yılmaz yönetimindeki 06 ACE 71 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İki araçta hasar oluşurken, Kaya ile kamyonet sürücüsü Yılmaz ve yanında bulunanlar arasında tartışma çıktı. Halit Kaya yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla ateş ederek Mehmet Yılmaz'ı başından vurarak öldürdü. Halit Kaya olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedil. Görüntülerde otomobille kamyonetin çarpışmasının ardından her iki araç da duruyor. Otomobilden inen Halit Kaya ile kamyonetten inen Mehmet Yılmaz ve yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıkıyor ve birbirlerine yumruklar atılıyor. Eski muhtar Halit Kaya tabancasını çıkarıp ateş ediyor ve Mehmet Yılmaz arkadaşlarının arasında yere yığılıp kalıyor.

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