(Görüntülü Haber) Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketli saldır
DİYARBAKIR'ın Çınar İlçesi'nde Eminyet Müdürlüğü'ne akşam saatlerinde PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmazken kısa süreli bir çatışma yaşandı. Çınar İlçe Emniyet...
02 Ocak 2017 Pazartesi 11:48
DİYARBAKIR'ın Çınar İlçesi'nde Eminyet Müdürlüğü'ne akşam saatlerinde PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmazken kısa süreli bir çatışma yaşandı. Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bugün saat 21.30 sıralarında PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin anındaateş açmaları üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırıda can kaybı olmazken ilçeye gönderilen takviye birliklerle başlatılan operasyon sürüyor.
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