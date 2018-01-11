(Görüntülü Haber) Çıkar amaçlı çete kuran, 1'i kadın 12 kişi yakalandı
ADANA'da çıkar amaçlı çete kurup, yağma ve tefecilik yapan 1'i kadın 12 kişi yakalandı. Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yağma ve tefecilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi....
11 Ocak 2018 Perşembe 10:39
ADANA'da çıkar amaçlı çete kurup, yağma ve tefecilik yapan 1'i kadın 12 kişi yakalandı. Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yağma ve tefecilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle çete kurdukları belirtilen kişiler teknik ve fiziki olarak takip edildi. 3 ay boyunca yapılan takipte 1'i kadın 12 kişinin çıkar amaçlı suç örgütü kurduğunu anlaşıldı. Bunun üzerine özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 15 adrese girildi. Operasyonda 1'i kadın 12 çete üyesi yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürülerek sorguya alındı.
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