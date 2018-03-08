Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, () CİHANGİR'de istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç hasar gördü. Beyoğlu Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta saat 14.00 sıralarında yağmurun etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında 3 araç kaldı.. Yoldan geçenler çöken duvar nedeniyle büyük tehlike yaşadı. Olay yerine kısa süre sonra itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
(Görüntülü Haber) Cihangir'de istinat duvarı çöktü, 3 araç hasar gördü (1)
Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, () CİHANGİR'de istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç hasar gördü. Beyoğlu Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta saat 14.00 sıralarında yağmurun etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın...
08 Mart 2018 Perşembe 16:18
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